Sex and the City 3 si farà, l'annuncio non ufficiale

Radar Online ha annunciato da qualche ora la notizia che in molti aspettavano: Sex and the City 3 si farà e la parte migliore è la rivelazione del cast.

Tutte e quattro le protagoniste ci saranno: dalla stella Sarah Jessica Parker a Cynthia Nixon passando naturalmente per Kristin Davis e Candace Bushnell. I lavori per Sex and the City 3 si apriranno presto: "Tutte le donne hanno ufficialmente firmato per il terzo film. L'accordo è stato raggiunto e la sceneggiatura è stata approvata da tutte", ha dichiarato una fonte vicina all cast a Radar Online. Inizialmente sembra che la stessa Sarah Jessica Parker, aka Carrie Bradshaw, non fosse nel cast perché non apprezzava l'idea di mostrare il suo personaggio in un'età matura; l'attrice è tornata sui suoi passi forse convinta dallo script. Ora attendiamo solo una foto delle storiche quattro newyorkesi di nuovo insieme a colpi di cocktail e abiti d'alta moda.

FONTE: http://radaronline.com/celebrity-news/sex-and-the-city-filming-summer-movie-three-sarah-jessica-parker-script-drama/