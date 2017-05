Sette minuti dopo la mezzanotte: online il trailer italiano del film di Bayona

Leone Film Group ha diffuso online il trailer in italiano di, pellicola diretta dae adattamento dell'omonimo romanzo del 2011, scritto da Patrick Ness e vincitore di numerosi premi, tra cui la Carnegie Medal. Protagoniste del film sono

Dopo aver visto alcune curiosità sul dietro le quinte del film, ecco il primo trailer in italiano della pellicola che racconta la storia di Conor, un ragazzino che vive una vita tutt'altro che semplice. Vittima di bullismo a scuola, con una madre malata terminale di cancro e un rapporto pessimo con il padre e la nonna, Conor si rifugia nel disegno e una notte gli viene a far visita un mostro che, venutogli a raccontare tre storie, chiede a Conor in cambio una storia vera, legata alla sua vita. Il mostro aiuterà Conor a ritrovare la felicità.

Diretto da Juan Antonio Bayona, Sette minuti dopo la mezzanotte comprende nel cast Sigourney Weaver, Felicity Jones, Lewis MacDougall, Liam Neeson, James Melville, Toby Kebbell e Geraldine Chaplin.