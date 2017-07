Serenity: Matthew McConaughey e Anne Hathaway nella prima immagine

The Playlist ha condiviso la prima immagine ufficiale di, thriller con protagonisti due star del calibro di

Si tratta della terza regia di Steven Knight, dopo Redemption – Identità nascoste e l’acclamato Locke, che qui figura anche come sceneggiatore. Nel cast della pellicola, oltre alle due star Premio Oscar, troviamo anche Jason Clarke, Djimon Hounsou e Jeremy Strong, con Diane Lane unitasi in extremis al gruppo. Le riprese sono attualmente in corso nelle isole Mauritius.

Questo noir ruota attorno alla figura del capitano di un peschereccio che vive nei Caraibi, il cui passato tornerà prepotentemente a galla trasformando la sua vita in qualcosa che potrebbe non essere ciò che sembra. Il film non ha ancora una data d’uscita confermata, ma dovrebbe arrivare in tempo per il 2018.