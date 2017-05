Secondo Dave Bautista la Marvel riprenderà i diritti di Spider-Man

è, senza ombra di dubbio, uno dei personaggi più amati e famosi della Marvel. Ed i fan della Casa delle Idee, hanno gioito letteralmente quando la Sony ha stipulato l'accordo con i Marvel Studios per avere l'arrampicamuri nell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios.

Dopo Captain America: Civil War, Spider-Man sarà protagonista di Spider-Man: Homecoming, in arrivo a luglio, poi sarà in Avengers: Infinity War, probabilmente in Avengers 4 e, successivamente, in Spider-Man: Homecoming 2. I fan del ragnetto possono sicuramente gioire... ma, secondo alcuni report, la Sony vorrebbe ancora trarre profitto dal franchise e avrebbe messo in cantiere delle pellicole totalmente scollegate dall'universo Marvel Studios incentrate su Venom, Gatta Nera e Silver Sable.

I fan vorrebbero che tali spin-off facessero parte dell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios o che venissero cancellati dalla Sony. In una nuova intervista, Dave Bautista (Drax il Distruttore) ha affermato che, secondo lui, la Marvel/Disney si riprenderà i diritti del ragnetto nel prossimo futuro: "Non vedo l'ora di vedere il nuovo Spider-Man.Adoro quel ragazzo, Tom Holland. Mi piace che questa nuova serie cinematografica sia più fedele ai fumetti, e penso che lo sia perché i Marvel Studios sono coinvolti. Penso che prima la Sony avesse il controllo, giusto? Da quanto ho capito hanno fatto un accordo ma credo che loro - ma non lo so per certo - finiranno per riprendersi i diritti di Spider-Man".