Second Act: Vanessa Hudgens e Annaleigh Ashford nel cast del film con JLo!

si uniscono anella nuova commedia romantica diretta dal regista. La pellicola verrà sviluppata da STX e dalla stessa JLo.

La notizia è stata riportata da Deadline. L'idea del film è di Elaine Goldsmith-Thomas e Justin Zackham. Anche Leah Remini fa parte della pellicola. La STXfilms ha scritturato Vanessa Hudgens nel ruolo di Zoe, una giovane esecutiva del Big Box store, dove il film è ambientato, mentre Annaleigh Ashford sarà Hildy. La Hudgens ha anche tweettato la notizia dichiarandosi entusiasta di far parte del cast del film e postando uno scatto di lei con Jennifer Lopez.

Quando un'impiegata del Big Box, interpretata dalla Lopez, reinventa il suo stile e la sua vita, la donna avrà l'occasione di provare a Madison Avenue che l'intelligenza di strada vale tanto quanto una laurea al college e che non è mai troppo tardi per il proprio Second Act. Leah Remini interpreterà “Joan,” la migliore amica della Lopez e sua collega al Big Box.

Scritto da Justin Zackham ed Elaine Goldsmith-Thomas, il progetto sarà prodotto da Elaine Goldsmith-Thomas, Jennifer Lopez, Justin Zackham e Benny Medina.