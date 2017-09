Sebastian Stan su Avengers: Infinity War: "mi sentivo come Jon Snow"

è, probabilmente, il cinecomic più atteso del prossimo anno (o, forse, degli ultimi anni). Il cinecomic firmato dairiunirà tutti gli eroi della scuderia Marvel per contrastare il temibile Thanos.

Intervistato a riguardo, l'attore Sebastian Stan alias Bucky Barnes/Il Soldato d'inverno, ha lasciato intendere che i set erano talmente colossali da essersi sentito come Jon Snow ne Il trono di spade. "Mi sono sentito come Jon Snow. Ricordate La Battaglia dei Bastardi? Uno dei migliori episodi di sempre..." spiega l'attore "In quell'episodio c'era quell'inquadratura con Jon Snow di spalle e i cavalli che gli andavano contro, e lui era lì davanti loro. E' cosi che mi sentivo sul set. Ne uscirò vivo?".

Stan spiega di non aver letto il copione ma che "ci venivano date le pagine giorno dopo giorno. Non sapevo cosa sarebbe accaduto il giorno dopo" ed ha affermato che Infinity War sarà "il più grande finale a tutto ciò che abbiamo fatto fino ad oggi". Quindi c'è la possibilità concreta di vederlo come Captain America? "Solo speculazione al momento" scherza Stan "Non so ancora nulla. Non so cosa rispondere ad una domanda del genere".