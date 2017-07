Seann William Scott nel nuovo trailer e poster di Goon: Last of the Enforcers

Entertainment One ha mostrato il nuovo trailer e il poster di Goon: Last of the Enforcers , pellicola sequel del film di Jay Baruchel con protagonista. Il sequel è prodotto da David Gross, Jesse Shapira, Jeff Arkuss e André Rouleau. Al momento non è ancora stata stabilita una data d'uscita del film nei cinema italiani.

L'ex giocatore Doug Glatt è ancora al centro della trama in questo nuova avventura per gli Highlanders di Halifax. Glatt si è rifatto una vita, riciclandosi come consulente assicurativo, con un figlio in arrivo. Tuttavia, quando il suo nemico di sempre Andres Cain, minaccia il suo futuro, Doug è costretto a tornare a giocare.

Il cast di Goon: Last of the Enforcers comprende Seann William Scott, Alison Pill, Marc André Grondin, Wyatt Russell, Callum Keith Rennie, Jason Jones, Jay Baruchel Elisha Cuthbert, Kim Coates e Liev Schreiber.