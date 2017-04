Se ci sarà un Guardiani della galassia vol.4, avrà un team differente

sta piacendo un po' a tutti, eè già confermato - sempre con la regia e sceneggiatura di(ma non una data di uscita fissata).

Ma sia chiaro, se ci sarà mai un Guardiani della Galassia vol.4, non avrà più questo team come protagonista. A rivelarlo è lo stesso Gunn in un'intervista: "Ho sempre pensato a questa trilogia come ad un'unica grossa storia. Se ci sarà un Guardiani 4, sarà differente. Non avrà lo stesso gruppo... in pratica la storia di questo team termina con il vol.3".

Dichiarazioni davvero interessanti da parte di Gunn. Chissà chi farà parte del possibile team... sappiamo che (spoiler!) il team che nei fumetti apparve nel 1969, nell'Universo Cinematografico Marvel sono i Ravagers. Questo team vede Stakar/Starhawk (Sylvester Stallone), Martinex (Michael Rosenbaum), Aleta (Michelle Yeoh), Charlie-27 (Ving Rhames), Mainframe (Miley Cyrus) e addirittura Krugarr, ma non è chiaro se diventeranno i Guardiani o resteranno Ravagers.

Nel corso del tempo hanno fatto parte del team personaggi come Vance Astro, Talon e Nikki (erano nel team del '69, ma sono assenti in questa formazione cinematografica), Adam Warlock (presentato nella scena post-titoli), Jack Flag, Phyla-Vell, Dragoluna, Cosmo (apparso in dei camei) e Bug (ma per questo personaggio ci sarebbero dei problemi di diritti).