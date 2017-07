SDCC - Wonderstruck: ecco il nuovo teaser del fantasy di Todd Haynes

Glie lahanno rilasciato un nuovo teaser trailer per Wonderstruck , il film diretto dal regista).

Il film si basa sul successo editoriale di Brian Selznick e parla di Ben e Rose, due ragazzini che vivono in epoche diverse e che segretamente sognano di avere una vita diversa. Ben vorrebbe incontrare il padre che non ha mai conosciuto, mentre Rose fa dei sogni su una misteriosa attrice della cui vita scrive su un diario. Un giorno Ben scopre un dettaglio a casa su per risolvere un rompicapo, e Rose legge un'emozionante notizia su un giornale; entrambi i ragazzini iniziano una ricerca per capire gli indizi mancanti in completa simmetria.

Questo film per famiglie vede nel cast: Oakes Fegley , Julianne Moore, Michelle Williams e Millicent Simmonds.

Wonderstruck uscirà il 20 ottobre 2017.