Scott Derrickson rivela gioie e dolori del lavoro nel MCU

Con, regista e co-sceneggiatore del film, ha dovuto destreggiarsi per introdurre la magia nel Marvel Cinematic Universe nel modo più completo e corretto possibile, presentando anche i nuovi personaggi coinvolti in questo angolo di mondo, senza parlare del multiverso. Ora, il regista ha parlato di queste sfide.

In realtà, il regista ha rivelato che il suo lavoro nel rendere compatibile la nuova storia con il MCU è stata solo una questione di tono e non un problema di storia o di installazione: "Penso che l'unica strada obbligata ho dovuto seguire per forza è l'aderenza al MCU. Ho fatto film molto scuri in passato. Alcuni davvero bui. Questa è la mia inclinazione creativa e sapevo che avrei dovuto avere un tocco più leggero in questo film rispetto al passato, ma ero davvero pronto per questo" - ha affermato Derrickson - "Sono un genitore di ragazzi delle scuole medie ora. Volevo fare un film che finalmente potessero vedere anche loro!".

Il regista, inoltre, contro ogni aspettativa, ha affermato che la realizzazione della pellicola non è stata stressante come si potrebbe pensare e che, anzi, il fatto di poter lavorare liberamente ha portato a nuove esperienze e a molte soddisfazioni: "Non c'era alcuna pressione; è un film del tutto autonomo.".