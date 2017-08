Scelto il cast di Bohemian Rapsody, biopic su Freddy Mercury

In seguito alla notizia di qualche settimana fa, che ha confermato la scelta della star di Rami Malek , per l'interpretazione di Freddy Mercury, è stato ufficialmente scelto il resto del cast di, biopic sulla leggendaria icona dei Queen, diretto dae prodotto da Graham King, Jim Beach e lo stesso Singer.

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Joe Mazzello sarà il bassista Joe Deacon, Ben Hardy interpreterà Roger Taylor e Gwilym Lee vestirà i panni del chitarrista Brian May.

Joe Mazzello è ricordato principalmente per il ruolo del piccolo Tim Murphy in Jurassic Park di Steven Spielberg e per aver partecipato a pellicole come The Social Network di David Fincher e G.I. Joe - La vendetta di Jon M. Chu.

Ben Hardy è un attore britannico comparso in X-Men - Apocalisse nel ruolo di Angelo, diretto proprio da Bryan Singer mentre Gwilym Lee ha partecipato a serie tv come Midsomer Murders e Jamestown. Scritto da Justin Haythe, Bohemian Rapsody uscirà nelle sale il 25 dicembre 2018, con l'inizio delle riprese previsto per l'autunno.