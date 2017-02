Scarlett Johansson sul film di Vedova Nera: 'Credo sia solo questione di tempo'

rappresenterà la prima pellicola deiinteramente dedicata ad una supereroina donna, ma i fan chiedono da anni un film sulla

In effetti, Natasha Romanoff è un personaggio molto apprezzato, soprattutto per l’ottima interpretazione della bellissima Scarlett Johansson.

E proprio l’attrice, durante la promozione di Ghost in the Shell, è tornata a parlare delle possibilità di un film dedicato a Black Widow.

«Ne ho parlato spesso con Kevin Feige. Siamo creativamente compatibili, pensiamo entrambi che il personaggio sia giusto per uno stand-alone. A questo punto, credo sia solo questione di tempo.

Sapete, stanno già pianificando il futuro dopo Avengers: Infinity War, e spero ci sia spazio per Natasha. Se lo facessi, dedicherei tutta me stessa affinché esca fuori qualcosa di eccezionale. Vorrei che fosse la migliore versione che possa uscire. Altrimenti, non lo farei. Vorrei che avesse il proprio stile e la propria storia. Potrebbe essere fantastico».

Attualmente, la Johansson è impegnata sul set di Avengers: Infinity War.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War) e prodotto dai Marvel Studios, Avengers: Infinity War arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile 2018. Il suo sequel, ancora senza titolo, arriverà invece il 24 Aprile 2019.

Le riprese sono attualmente in corso agli studios di Atlanta, e dureranno per tutto il 2017.

Nel film torneranno tutti gli Avengers insieme ai Guardiani della Galassia e a tutti i nuovi personaggi che verranno introdotti nel corso della Fase 3. I fratelli Russo hanno più volte descritto questa pellicola come “il culmine di tutto ciò che è successo nell’Universo Cinematografico Marvel fino ad oggi”.