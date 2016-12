Scarlett Johansson è l'attrice più redditizia del 2016

Fine anno e periodo di classifiche anche per la rivista, che dopo aver stilato qualche giorno fa la lista degli attori troppo pagati rispetto a quanto riescono a far incassare, ora pubblica la lista degli attori e delle attrici più redditizie di Hollywood, prendendo in considerazione i film usciti entro il mese di giugno 2016.

In cima a questa classifica troviamo Scarlett Johansson, che tiene a distanza i suoi colleghi di set di Captain America: Civil War, ovvero Chris Evans e Robert Downey Jr. Un successo quindi per la Marvel e e per il film, che piazza tre dei suoi protagonisti in cima a questa prestigiosa classifica e soprattutto si conferma il maggior incasso nel mondo, con un totale di 1.153.300.000 dollari al box-office.

La Johansson si prende la parte più alta del podio con 1.2 miliardi di dollari, seguita da Chris Evans e Robert Downey Jr. con 1.15 miliardi a testa.

La top-ten è completata da Margot Robbie (1.1 miliardi), Amy Adams (1.04 miliardi), Ben Affleck, Henry Cavill, Ryan Reynolds e Will Smith.

Nemmeno il tempo di godersi il primato, che la sexy Vedova Nera sarà protagonista nel 2017 con Ghost in The Shell. Quando si dice essere una stakanovista...