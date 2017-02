Scarlett Johansson su Avengers: Infinity War e sul film di Black Widow

riunirà molti dei nostri supereroi preferiti nella lotta contro Thanos. Uno di questi eroi sarà la, interpretata da, che ha recentemente discusso la produzione di, die dell'eventuale film stand-alone dedicato al personaggio di

Quando le è stato chiesto di aggiornare i suoi fan riguardo ad un film da solista su Black Widow, la Johansson ha dichiarato che lei si è concentrata più che altro su Infinity War per il momento: "Io stessa non ne so molto ora come ora. Per il momento sto ancora cercando si sincronizzarmi con la produzione di Avengers: Infinity War, che sembra essere infinita. Vi farò sapere più avanti.".

La Johansson, però, ha spiegato come Joss Whedon, che ha diretto i primi due film sugli Avengers, ha discusso la possibilità di un progetto da solista per Black Widow: "Ne parliamo tutto il tempo, è il nostro argomento di discussione principale.".

L'attrice ha anche rivelato come si sente a proposito dell'imminente rilascio del controverso Ghost in the Shell: "Sono pronta per l'uscita di Ghost in the Shell. Lo vedrò la prossima settimana per la prima volta, quindi sono nervosa, ma anche entusiasta.".

Scarlett Johansson aveva già discusso le prospettive per un film su Black Widow, spiegando che i suoi impegni e i vari progetti dei Marvel Studios sono stati il motivo del ritardo nell'inizio dei lavori.

Ghost in the Shell uscirà nelle sale il 31 marzo 2017.

Avengers: Infinity War debutterà il 4 Maggio 2018.