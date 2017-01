Scarface: Diego Luna è nel cast del reboot!

Da pochi istanti sono stati comunicati due importanti sviluppi per l'attesissimo riavvio diche sarà sviluppato dalla. L'attore, che abbiamo visto da poco in, è stato ingaggiato per il progetto. Ma, contemporaneamente, è stata confermata quella che per molti è una brutta notizia.

La cattiva notizia è che Antoine Fuqua, il regista di Training Day e The Equalizer, non ha più intenzione di dirigere il progetto. Le fonti dicono che Fuqua era entusiasta per il film e che lui e la sua squadra si sono impegnati molto per far funzionare il progetto. Ma alla fine, sembra che Fuqua avesse già speso troppo tempo per sviluppare la sceneggiatura per il prossimo The Equalizer e che semplicemente non potesse abbandonare un lavoro per cui aveva investito così tanto.

Il riavvio prenderà spunto dalla storia originale scritta dal creatore di Boardwalk Empire, Terence Winter. Il nuovo Scarface sarà ambientato nella contemporanea città di Los Angeles e si concentrerà su un immigrato messicano. Questa sarà la terza iterazione della Universal di Scarface, che a sua volta si basa sul romanzo omonimo di Armitage Trail. Il primo film è stato realizzato nel 1932 con Howard Hawks che si era occupato della regia e Paul Muni come Antonio "Tony" Camonte, mentre la seconda, molto più nota, è del 1983 con Brian De Palma che dirigeva Al Pacino nel ruolo di Tony Montana.