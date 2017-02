Scarface arriva nel 2018 con la sceneggiatura dei fratelli Coen

La Universal Pictures ha finalmente svelato l'"Untitled Universal Event Film" annunciato tempo fa: sarà. Lo studio ha annunciato che il nuovo adattamento cinematografico arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 10 agosto 2018.

Come abbiamo anticipato, Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story) interpreterà il protagonista in questo nuovo rifacimento che avrà la sceneggiatura firmata dai fratelli Joel Coen & Ethan Coen (Fargo, Non è una paese per vecchi).

Prodotto dalla Global Produce e dalla Bluegrass Films, Scarface è attualmente senza un regista. Lo studio sta cercando un rimpiazzo dopo che Antoine Fuqua ha dovuto abbandonare la regia per dedicarsi al sequel di The Equalizer.

Marc Shmuger, Scott Stuber e Dylan Clark produrranno questa nuova versione di Scarface, insieme a Martin Bregman.