Scappa: online il trailer italiano ufficiale di 'Get Out'

Dopo il debutto della nuova pellicola horror sui grandi schermi delle sale cinematografiche statunitensi, laha rilasciato in rete il trailer italiano ufficiale di, film che farà il suo esordio nel nostro paese tra poco più di due mesi. Trovate il filmato in fondo alla notizia.

La pellicola, che porta il titolo originale di Get Out, vede nel cast gli attori Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Stephen Root, Lakeith Stanfield e Catherine Keener.

Scritto e diretto da Jordan Peele, Scappa vede al centro delle vicende di Chris, un giovane che si appresta a fare la prima visita ai genitori della sua fidanzata Rose. La ragazza non ha fatto cenno ai suoi del fatto che Chris sia nero e lui, nonostante gli avvertimenti di un amico, decide comunque di andare a conoscere i genitori di lei. Ma ben presto, Chris si renderà conto che c'è qualcosa di strano nel quartiere natale di Rose dove, tanto per cominciare, lui è l'unica persona di colore. Man mano che il tempo passa, il protagonista scoprirà che i suoi timori sono tutt'altro che infondati.

Scappa, che ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti lo scorso 24 febbraio, arriverà in Italia il 18 maggio.