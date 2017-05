Scappa - Get Out: tre nuove clip del film rivelazione dell'anno di Jordan Peele

La Universal Pictures ha rilasciato online in questi ultimi giorni tre nuove clip di, uno dei film rivelazione dell'anno diretto dall'esordiente alla regia

Il film segue la storia di un giovane afro-americano (Daniel Kaluuya) che si recherà presso la residenza dei genitori della ragazza bianca (Allison Williams) per fare la loro conoscenza. Presto inizierà a notare strani comportamenti e attenzioni troppo esplicite nei suoi confronti. In un crescendo di tensione e inquietudine, il ragazzo capirà molto preso il vero motivo dell'invito.



Scappa - Get Out vede nel cast anche Catherine Keener, Bradley Whitford, Stephen Root e Milton Howery, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 18 maggio.