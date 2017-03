Saw: Legacy, svelate le prime indiscrezioni sulla trama!

In uscita il prossimo ottobre, l’ottava puntata della saga di, intitolata, spera di rilanciare la serie che apparentemente si concluse nel 2010. Ma chi o cosa riguarderà esattamente, e si tratta di un reboot o di un sequel? I dettagli della trama erano finora rimasti avvolti nel mistero, ma grazie aci sono novità...

Stranamente, finora c’era un tale segreto sulla trama che non era ancora stato diffuso nemmeno un trailer o una qualsiasi immagine promozionale ufficiale, ma Bloody Disgusting è stato in grado di mettere le mani in esclusiva sui primi dettagli della storia. Ma attenzione agli SPOILER!

A quanto pare Saw: Legacy inizierà con il ritrovamento di una serie di corpi nei dintorni di una città, ognuno dei quali perito in un modo raccapricciante l’uno diverso dall’altro. Mentre iniziano le indagini, le prove sembrano indicare la colpevolezza di un solo uomo: John Kramer. Ma come è possibile? L'uomo conosciuto come Jigsaw è morto da più di un decennio. Si fanno strada quindi due ipotesi: o un apprendista ha raccolto il mantello di Jigsaw, o qualcuno all'interno sta depistando le indagini…

Sempre secondo Bloody Disgusting né Costas Mandylor né Cary Elwes torneranno a interpretare i loro rispettivi personaggi, che finirono per diventare gli apprendisti di Jigsaw nei precedenti episodi. Per quanto riguarda l'originale Jigsaw, sembra che Tobin Bell tornerà di nuovo in qualche modo.

Il cast comprende anche Mandela Van Peebles, Hannah Anderson, Laura Vandervoort, Brittany Allen, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Josiah Black, Shaquan Lewis, Michael Bolsvert e James Gomez.

Saw: Legacy è stato sceneggiato da Josh Stolberg e Pete Goldfinger, il duo dietro Piranha 3D, Piranha 3DD, e Sorority Row. Dietro la macchina da presa troveremo i fratelli Spierig, Peter e Michael, registi di Undead, Daybreakers e Predestination. Mark Burg e Oren Koules sono tornati a produrre la saga.

Saw: Legacy uscirà nelle sale cinematografiche il 27 ottobre 2017.