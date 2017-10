Saw: Legacy - online tre nuovi video della saga horror con Tobin Bell

LionsGate ha diffuso online tre video, tra cui due spot tv, di Saw: Legacy , ottavo e nuovo capitolo di una delle saghe horror più amate degli ultimi anni con Tobin Bell protagonista nei panni dello psicopatico Jigsaw. Il film, diretto dai, arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi poco prima di Halloween, il 27 ottobre.

Il sequel, che arriva a distanza di sette anni da Saw: The Final Chapter, vedrà protagonisti Laura Vandervoort, Hannah Anderson, Brittany Allen, Clé Bennett, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Paul Braunstein e Tobin Bell.

L'eredità del sadico malato terminale e aspirante suicida John Kramer, viene raccolta da un nuovo assassino sconosciuto, che continua ad accumulare vittime in città, tutte con la firma di Jigsaw. Tuttavia egli è morto da anni e l'unica spiegazione è che abbia trasmesso i suoi folli insegnamenti ad un nuovo killer.

In uscita nelle sale italiane ad Halloween, Saw: Legacy verrà distribuito da Eagle Pictures.