Saw: Legacy, Laura Vandervoort e Hannah Anderson si uniscono al cast

Laha rivelato che le attrici(Bitten, Smallville) e(Shoot the Messenger, Lizzie Borden Took an Ax) si sono unite al cast di, ottavo capitolo della saga horror incentrata sul sadico serial killer che tortura le sue vittime con giochi mortali per testare la loro voglia di vivere.

Ma questa non è la notizia più interessante. Infatti, secondo rumor molto convincenti, Saw: Legacy è stato già girato nel mese di novembre in segreto, quindi aspettatevi di sentire ulteriori annunci inerenti il cast e la trama a breve!

L’ottavo film dedicato a Saw è diretto da Michael e Peter Spierig (Daybreakers) a partire da una sceneggiatura scritta da Pete Goldfinger e Josh Stolberg al fianco dei creatori originali del franchise, James Wan e Leigh Whannell. Mark Burg, Gregg Hoffman e Oren Koules, come è stato per tutti i film precedenti della saga, sono i produttori della pellicola.

La saga di Saw ruota intorno al serial killer John Kramer, chiamato anche "Jigsaw Killer", che intrappola le proprie vittime mettendole alla prova in sadiche prove psicologiche e fisiche che testano la loro forza di sopravvivenza. Tutti i sette film di Saw precedenti hanno incassato 870 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il nuovo film di Saw uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 27 ottobre 2017, quattro giorni prima di Halloween. In seguito la pellicola sarà distribuita nelle sale internazionali nei primi mesi del 2018.