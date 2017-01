Sandy Wexler: online il nuovo trailer della pellicola con Adam Sandler

Arriva online il nuovo trailer che ci dà la possibilità di dare un'occhiata in più alla nuova pellicola che porta il titolo die che vedrà come protagonistaal fianco di. Come sempre, il video è disponibile alla visione, dopo il salto, in fondo alla news.

Oltre a Sandler, gli altri attori che faranno parte del cast del film saranno Kevin James, Rob Schneider, Terry Crews, Colin Quinn, Nick Swardson, Lamorne Morris e Arsenio Hall.

Il film, produzione originale Netflix, vedrà al centro della scena Sandy Wexler, interpretato da Sandler, un manager talentuoso della Los Angeles degli anni '90. Il protagonista rappresenta con impegno clienti del show busuness. Tutto il suo lavoro spesso non viene riconosciuto e, a complicare le cose, c'è il fatto che Sandy si innamora ben presto di Courtney Clarke, una cantante sua cliente impersonata da Jennifer Hudson.

La pellicola è prodotta dalla casa di produzione Happy Madison Productions e vede come regista Steve Brill, noto per The Do-Over. La sceneggiatura è stata scritta da Paul Sado, Dan Bulla e Sandler, il quale figura anche come produttore insieme a Allen Covert. Barry Bernardi e Tim Herlihy saranno i produttori esecutivi. L'inizio delle riprese è impostato per il 2 agosto nella città di Los Angeles, mentre il debutto della pellicola avverrà entro la fine del 2017.