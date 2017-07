Sandra Bullock star del thriller Bird Box di Susanne Bier

Il premio Oscarsta per chiudere le trattative con la produzione di, per interpretare la protagonista femminile del thriller targato Netflix. Basato sul romanzo di Josh Malerman, il film verrà diretto da Susanne Bier ed è stato scritto da Eric Heisserer, autore di Arrival. Le riprese cominceranno ad agosto.

Bird Box vede una donna di nome Malorie cercare di mettere in salvo i suoi due figli nel bel mezzo di un attacco alieno e sarà costretta a compiere un pericolosissimo viaggio via fiume.

Sandra Bullock ha recitato nel 2015 in All'ultimo volo di David Gordon Green mentre nel 2013 ha partecipato a Corpi da reato di Paul Feig e all'acclamato Gravity di Alfonso Cuaron, al fianco di George Clooney. Nel 2010 vinse l'Oscar alla miglior attrice per l'interpretazione in The Blind Side.