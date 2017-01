Sand Castle: Nicholas Hoult e Henry Cavill nelle prime foto del film

ha rivelato le primo foto di, film a tema bellico die interpretato da. Il film esplora le tattiche di guerriglia della Seconda Guerra del Golfo e gli effetti di queste sugli uomini che si trovano sul fronte di battaglia. Le immagini subito dopo il salto!

Basato su uno script potente e molto personale dello sceneggiatore Chris Roessner, che si è ispirato alle sue esperienze in Iraq, Sand Castle è una rappresentazione onesta e sincera della Seconda Guerra del Golfo, raccontata attraverso gli occhi di un gruppo di soldati americani che si trovano in prima linea. Sand Castle è il secondo lungometraggio dell’acclamato regista brasiliano Fernando Coimbra (Un lupo alla porta), che ha anche diretto alcuni episodi della prima stagione di Narcos, serie di successo globale sempre di Netflix.

Ambientato in Iraq nel 2003, Sand Castle segue la storia di un gruppo di soldati americani nei primi giorni della Seconda Guerra del Golfo. Il soldato inesperto Matt Ocre (Nicholas Hoult), si troverà faccia a faccia con il caldo e l'orrore del fronte, quando gli viene ordinato, insieme a diversi commilitoni, di riparare una stazione di pompaggio dell'acqua nella periferia di Baquba, danneggiata dalle bombe statunitensi. Come scoprirà Ocre, in un'atmosfera in cui il risentimento e la rabbia sono stati covati a lungo, cercare di conquistare i cuori e le menti della gente del posto è un compito assai arduo e irto di pericoli. È qui, nelle strade, nelle piazze e nelle scuole dell’Iraq, che scoprirà il vero costo della guerra.

Oltre a Nicholas Hoult, Henry Cavill e Logan Marshall-Green, il film vede co-protagonisti anche Glen Powell, Neil Brown Jr. e Beau Knapp. Justin Tappi di Treehouse Pictures e Ben Pugh di 42 producono la pellicola.

Sand Castle sarà lanciato in tutti i territori in cui Netflix è disponibile nella primavera del 2017.