Samuel L. Jackson ricorda le frasi celebri dei suoi film al Jimmy Kimmel Live

Un sacco di attori hanno avuto la possibilità di dire alcune frasi divenute poi iconiche nel corso delle rispettive carriere, ma nessuno può nemmeno avvicinarsi alle qualità di, diventato leggendario per la sua capacità ineguagliata di rendere assolutamente deliziose anche le frasi più semplici e innocue.

Samuel L. Jackson ha recentemente fatto la sua comparsa al Jimmy Kimmel Live e ha dimostrato che possiede anche una completa conoscenza delle sue passate prove attoriali. Potete rendervene conto voi stessi visionando il filmato in calce alla notizia!

Il fatto che Samuel L. Jackson possa rispondere con precisione ad ognuna di quelle domande del gioco di Jimmy Kimmel "Ho detto così?" è veramente impressionante. L’attore conta attualmente 169 partecipazioni cinematografiche su IMDB, e la maggior parte di quei film hanno almeno una frase o uno slogan che i fan possono immediatamente ricordare. Kimmel cerca di ingannare l'icona di Hollywood (in particolare includendo le parole "fuck" o "motherfucker " in ciascuna delle sue opzioni), ma Jackson riesce a discernere con incredibile facilità quali frasi siano effettivamente sue e quali no.

È un po' folle pensare che le frasi utilizzate per cercare di ingannare Samuel L. Jackson contengano tutte volgarità assortite, ma non fanno altro che evidenziare come sia diventata iconica la prova attoriale di Jackson attraverso tutte le sue diverse incarnazioni. L'attore è asceso alla ribalta nel 1994 con la sua interpretazione nei panni di Jules Winnfield in Pulp Fiction di Quentin Tarantino (che gli valse la sua prima e unica nomination all'Oscar, almeno fino ad oggi), con la celeberrima falsa citazione biblica di Ezechiele 25:17, e da allora è stato una presenza continua della comunità cinematografica. Dopo tutto, Jackson si è affermato come un attore che non interrpeta personaggi minori; se decide di apparire in un film, potete scommettere che ruberà la scena in qualunque film in cui si ritrovi.