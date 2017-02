Samuel L. Jackson parla di Nick Fury, Pantera Nera e... Captain Marvel!

, l'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. dell'Universo Cinematografico, visto l'ultima volta indel 2015, tornerà in grande stile nei prossimi progetti della Casa delle Idee.

L'attore Samuel L. Jackson ha confermato che apparirà nel prossimo Avengers: Infinity War e ha lasciato intendere che, mentre non parteciperà a Pantera Nera, è possibile che sarà nel cast di Captain Marvel al fianco di Brie Larson.

"C'è Infinity War e il suo sequel, sono due film da fare, e poi dopo ci sarà Captain Marvel con Brie Larson di cui forse Nick Fury farà parte" ha spiegato l'attore "Però, sono andato da loro e gli ho chiesto 'quindi state realizzando Pantera Nera e l'unico personaggio afroamericano del vostro universo non ci sarà?', e loro mi hanno risposto 'Nick Fury non è in Wakanda!'. Come può non conoscere l'altro supereroe afroamericano di questo universo? Come funziona? Ma la Marvel mi ha risposto 'Nick Fury non sarà in Pantera Nera'.".

Jackson ha poi chiarito, nuovamente, di essere aperto alla possibilità di un film stand-alone su Nick Fury: "Si, sono sempre aperto a questa possibilità. Mi piacerebbe molto".