Same Kind of Different As Me: uscito il nuovo teaser trailer

La storia, basata sull'omonimo libro, finito sulla lista dei best seller del New York Times nel 2009, parla del mercante d'arte internazionale Ron Hall che deve fare amicizia con un pericoloso senzatetto così da poter salvare il suo matrimonio traballante. La moglie di Hall è una donna i cui sogni porteranno tutti e tre i loro personaggi in quello che si rivelerà essere il viaggio più importante della loro vita.

Same Kind of Different As Me è diretto da Michael Carney ed è prodotto da Cale Boyter, Ron Hall, Stephen D. Johnston, Darren Moorman e Mary Parent.