Sam Raimi dirigerà un thriller sul Triangolo delle Bermuda

La Skydance, che già conosciamo per la regia de, l'originale trilogia die, naturalmente,, dirigerà la nuova pellicola thriller sul Triangolo delle Bermuda, sviluppata dalla compagnia di produzione

La Skydance, per la precisione, sta sviluppando uno dei tre progetti attualmente in produzione che hanno come soggetto il Triangolo delle Bermuda. Gli altri due sono in lavorazione presso la Universal Pictures e la Warner Bros. Pictures.

I progetti sono incentrati ovviamente sulla famigerata zona del Nord Atlantico tra la Florida, Portorico e Bermuda, dove numerosi aerei e navi sono misteriosamente scomparsi. Queste acque, a volte chiamate anche il Triangolo del Diavolo, sono state molto gettonate dai teorici della cospirazione, che spiegano queste strane sparizioni facendo ricorso alle più svariate cause, dai fantasmi all'attività extraterrestre.

Doug Miro e Carlo Bernard, i co-scrittori de L'Apprendista Stregone e Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, hanno scritto la sceneggiatura per il film della Skydance. Una versione precedente è stata scritta da Damian Shannon e Mark Swift, il duo responsabile per Venerdì 13 del 2009.

Il Triangolo delle Bermuda è stato precedentemente oggetto di un film TV nel 1975 dal titolo Triangolo di Satana, seguito da altri film come quello del 1978 intitolato Triangolo delle Bermuda, quello del 2001 chiamato Il Triangolo e la miniserie del 2005 con lo stesso nome.