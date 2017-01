Sadako vs Kayako: The Ring e The Grunge si scontrano nel nuovo trailer

È il crossover horror definitivo della nuove generazioni di appassionati: nel nuovo trailer di Sadako vs Kayako le bambine di The Ring e The Grunge si scontrano in scene angoscianti.

Sadako vs Kayako racconta la storia di una studentessa che trova la famosa VHS di The Ring (horror giapponese che ha visto la versione americana con Naomi Watts) liberando lo spirito di Sadako. Parallelamente un'altra giovane incontra lo spirito di Kayako, la conoscenza delle due ragazze terrorizzate farà capire loro che l'unico modo per liberarsi dalle presenze maligne è farle scontrare e distruggersi a vicenda.

L'idea del film è nata a seguito di pesce d'aprile nel 2015 che ne annunciava l'uscita, i fan hanno trovato interessante l'idea ed è iniziata la fase di pre-produzione sotto la regia di Kōji Shiraishi.

Il nuovo, ufficiale e definitivo, trailer è doverosamente inquietante e annuncia l'arrivo del film il 26 gennaio in America.