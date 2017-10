Sacrificio: trailer per la versione restaurata in 4K del film di Tarkovsky

The Playlist ha diffuso in streaming il trailer della versione restaurata in 4K di, l’ultimo film diretto dache si appresta a tornare nelle sale.

Il film si avvale delle performance di Sven Vollter, Erland Josephson, Allan Edwall, Valerie Mairesse, Gudron S Gisladottir e Susan Fleetwood, e della splendida fotografia di Sven Nykvist. Considerato il testamento artistico del regista, che morì pochi mesi dopo la fine delle riprese, il film sarà proiettato al New York Film Festival il prossimo 14 ottobre e sarà distribuito nelle sale del Film Society Lincoln Center il 20 ottobre e poi al The Quad il 27 ottobre successivo. È previsto un incremento del numero di sale che lo proietteranno.

Uscito nel 1986, Sacrificio fu presentato al 39° Festival di Cannes, dove ottenne Grand Prix Speciale della Giuria. La Palma d’Oro di quell’anno andò a Mission di Roland Joffé. Di seguito anche il nuovo poster della riedizione.