Ryan Reynolds sulla pansessualità di Deadpool

L'attore Ryan Reynolds ha rilasciato un'intervista a Variety e ha parlato del suo personaggio in Deadpool, concentrandosi sulla sua sessualità, diversa da qualsiasi altro supereroe.

La sessualità di Wade Wilson, aka Deadpool, potrebbe diventare un fattore importante nei prossimi film sul supereroe. A rivelarlo lo stesso interprete Ryan Reynolds, l'attore ha infatti rilasciato un'intervista a Variety ed è tornato a parlare del suo personaggio: "Quello che amo è che in in Deadpool l'amore è diverso da quello che può essere per Batman o qualche altro supereroe. Questo discorso si potrebbe approfondire, Deapool è un outsider in ogni forma e qualunque cosa faccia". Sulla sua presunta pansessualità (attrazione e amore per le persone indipendentemente dal loro genere) Reynolds non si è sbilanciato di più ma ha affermato: "Mi piace questo lato di Deadpool. Mi piace possa rompere qualsiasi confine. In futuro spero approfondiremo questo aspetto".