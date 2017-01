Ryan Reynolds: farò un video folle se Deadpool otterrà una nomination agli Oscar

con la sua interpretazione diper laha trovato definitivamente il personaggio che lo rappresenta maggiormente e con il quale sembra decisamente a suo agio, ma non è stato semplice per lui riuscire ad affermarsi in questo ruolo supereroistico. Ora potrebbe arrivare la sua definitiva consacrazione.

Tutto iniziò quando interpretò Deadpool nel 2009 in X-Men Origins: Wolverine. Il film in generale e la sua interpretazione di Deadpool in particolare ricevettero un sacco di critiche negative dai fan e dai critici cinematografici. La scarsa ricezione di pubblico per X-Men Origins: Wolverine fece propendere la 20th Century Fox per annullare i piani di un film spin-off dedicato a Deadpool. I fan rimasero delusi, ma il destino del film cambiò quando trapelò online un filmato in CG di prova di una scena della pellicola, probabilmente diffuso da Ryan Reynolds stesso. L'enorme risposta da parte dei fan spinse la 20th Century Fox a riprendere rapidamente la produzione di Deadpool, e una versione del filmato di prova fu mostrata al Comic-Con International di San Diego.

"Quando il pubblico impazzì, urlandoci di rimandarlo una seconda volta, è stata una delle cose più strane", ricorda Reynolds durante un podcast del The Hollywood Reporter. "È stato davvero un grande momento."

Quando infine Deadpool fu lanciato nei cinema durante il weekend di San Valentino, fissò un nuovo record al botteghino per un film vietato ai minori. Reynolds sarebbe stato più che soddisfatto così, ma con sua grande sorpresa, Deadpool è diventato parte della voci di corridoio sugli Oscar di questa stagione. Il film ha ottenuto nomination per i Writers Guild Awards e i Golden Globes ed è ora considerata una possibilità la nomination agli Academy Awards.

"Se finirà in quella categoria, credo che sarà una figata, non solo per noi, ma per tutti: per le persone che sono andate a vedere il film, le persone che hanno fatto il film, lo studio, anche l’Academy ", ha detto Reynolds. "Non credo che ci siano film di supereroi che abbiano mai davvero superato questa sottile linea, quindi sarebbe bello vedere che uno come Deadpool lo farà. E io posso certamente promettere un cazzo di folle video di reazione online. Con la tuta di Deadpool. Garantito."