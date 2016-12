Ryan Gosling e Damien Chazelle insieme per First Man, il biopic su Armstrong

Ryan Gosling sarà il protagonista, Damien Chazelle si piazzerà nuovamente dietro la macchina da presa. Rivedremo il duo, perfettamente oliato dopo la felice esperienza di La La Land, in First Man.

Si tratta del biopic su Neil Armstrong, il primo uomo a sbarcare sulla Luna, Damien Chazelle, plauditissimo prima per i musicali Whiplash e La La Land, è arrivato a dirigere una storia di immensa portata. Secondo quanto riportato da Variety, davanti l’obiettivo, nei panni del celebre Armstrong, si piazzerà Ryan Gosling, il quale ha già avuto esperienza con il regista nel musical La La Land. La sceneggiatura è ispirata al libro First Man: A Life Of Neil A. Armstrong di James Hansen ed è stata riadattata per il grande schermo da Josh Singer, premio Oscar per Spotlight e sceneggiatore de Il Quinto Potere, biopic su Julian Assange.

L'abstract del film è il seguente: “Quando l’Apollo 11 toccò la superficie lunare nel 1969, il primo uomo sulla Luna divenne una leggenda. In In First Man, Hansen esplora la vita di Neil Armstrong. Basato su più di cinquanta ore di interviste con l’astronauta, uomo intensamente riservato che ha offerto a Hansen l’accesso esclusivo a documenti privati e fonti di famiglia, questo “magnifico panorama della seconda metà dell’America del Ventesimo Secolo” è l’impareggiabile biografia di un’icona americana”.