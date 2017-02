Ruthless: la Amblin svilupperà la pellicola con Brad Peyton alla regia

Glihanno appena vinto la gara per aggiudicarsi i diritti di produzione di, pellicola d'azione al femminile che vede uno script composto dae che vedrà alla regia il direttore di, ovvero, con una produzione della Weimaraner Republic Pictures.

La pellicola, che quindi porterà il titolo di Ruthless, vedrà al centro una protagonista femminile e seguirà la seguente trama: "Ad un leggendario assassino, ormai andato in pensione, viene diagnosticato un cancro al cervello in fase terminale. Dopo la scoperta, decide che deve tornare alla vita che si è lasciato alle spalle per completare un ultimo lavoro in modo da garantire un futuro alla sua giovane figlia.".

Ci sono già moltissime attrici che si stanno contendendo la parte principale della pellicola anche se, per il momento, non sono ancora stati rivelati i loro nomi. A quanto sembra, anche se la trama della pellicola non appare assomigliargli molto, si dice che il film potrebbe essere descritto come un John Wick 2 al femminile.