Ruin: Gal Gadot, star di Wonder Woman, è in trattativa per entrare nel cast

La protagonista del fortunatissimo cinefumetto Gal Gadot, è in trattativa per il nuovo thriller diretto dal regista

La notizia che l'attrice israeliana possa essere una delle possibili interpreti di questa nuova pellicola l'ha riportata Deadline.

Ruin, scritto da Matthew & Ryan Firpo, è descritto come un "ruvido thriller che parla di vendetta" ambientato dopo la Seconda Guerra mondiale in Germania, dove un ex capitano nazista si mette alla caccia dei membri superstiti della sua ex squadra delle SS, cercando così di espiare i sui crimini. Il film è stato paragonato a Bastardi senza Gloria di Tarantino e Fury, di David Ayer.

Non ci sono naturalmente dettagli al momento su quale potrebbe essere il ruolo della Gadot nel film. Ruin inizia a girare all'inizio del 2018 prima degli impegni pregressi dell'attrice, che dovrà anche lavorare alla seconda pellicola su Wonder Woman, sempre diretta da Patty Jenkins.

L'eroina amazzone apparirà di nuovo a breve sul grande schermo in Justice League, di Zack Snyder.