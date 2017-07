Ruffalo e Feige su un possibile film di Hulk, ecco il nuovo logo Marvel

Durante il D23, è stato presentatoe l'hype intorno al progetto ed i personaggi di casa Marvel sembra enorme. Per questo Variety ha chiesto al presidente dei Marvel Studios,, possibili novità su un film stand-alone su

"Direi che è corretto dire 'mai dire mai' ma non abbiamo piani al momento" afferma "Non ci sono piani. Vogliamo averlo nei film dedicati agli Avengers, in Thor: Ragnarok... avete visto il trailer, è straordinario. E' questo quel che vogliamo fare con il personaggio al momento".

Ma la risposta di Feige è molto vaga e, come sottolineato da Mark Ruffalo, c'è qualcos'altro dietro: "Voglio chiarire una cosa per tutte: un film stand-alone su Hulk non verrà mai realizzato. Perché la Universal ha i diritti per i film solitari su Hulk e per una ragione che non conosco non sanno andare d'accordo con la Marvel... e non vogliono fare soldi".

Insomma nulla di nuovo sotto al sole, come affermato anche da Tim Roth qualche giorno fa.



Qui sotto il logo Marvel Studios che sarà diffuso nel 2018 in occasione del decimo anniversario.