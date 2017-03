Rough Night: Scarlett Johansson scatenata nel nuvo trailer ufficiale

Laha rilasciato online un nuovo, divertentissimo trailer "restricted" per la commedia in stiletutta al femminile con protagonista una bellissima e sfrenata

La storia del film diretto da Lucia Aniello seguirà cinque amiche lontane per 10 anni che passeranno insieme un weekend di addio al nubilato per le strade di Miami, tra fiumi di alcool e strippers. Proprio quando uno di questi ballerini verrà però trovato morto, le donne dovranno unire le forze per nascondere l'accaduto e risolvere il problema.



Roguh Night vede nel cast anche Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer e Zoë Kravitz, per un'uscita prevista nelle sale il 16 giugno 2017.



Ecco il trailer: