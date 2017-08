Roman Polansky - La Corte: "Nessun accordo finché non rientra negli Stati Uniti"

Roman Polansky ha chiesto per due volte l'archiviazione del caso che lo vorrebbe responsabile di stupro. Il giudice di Los Angeles che si occupa del suo fascicolo, ha rifiutato la richiesta in entrambi i casi perché ha dichiarato che nessun accordo verrà fatto se il regista non si presenta in USA.

L'accusa nei confronti di Polansky dura da quarant'anni. Samantha Geimer, la vittima, all'epoca dello stupro aveva solo 13 anni e l'abuso risale al 1977.

Poco dopo la pubblicizzazione del caso Geimer, un'altra vittima del regista si è fatta avanti. Il suo nome è semplicemente "Robin", e l'accaduto risale al 1973, quando la donna aveva solo 16 anni.

Entrambe le donne sono infuriate per la possibilità che Polansky non si presenti mai davanti alla corte, cosa che sta chiedendo ripetutamente. La Geimer definirebbe la sua presenza dal giudice "un atto di pietà nei confronti suoi e della sua famiglia", Robin, dal canto suo, ha rilasciato una dichiarazione pubblica, in cui si dice infuriata se si verificasse davvero la possibilità di non vedere il regista dal giudice.

E quindi proprio il presidente della corte della California, Scott Gordon, ha rifiutato la richiesta di archiviazione presentata da Polansky, perché prima è necessario che l'uomo torni in USA. E' infatti dal 1978 che il regista risiede in Francia e ogni tentativo di estradarlo è stato inutile. Polansky ha doppia cittadinanza, polacca e francese.

Nel 1977 Polanski, che all'epoca aveva 43 anni, avrebbe fatto assumere droghe all'allora tredicenne Geimer, obbligandola a rapporti sessuali dopo una sessione fotografica; per questo reato, ha passato in carcere in USA 43 giorni in quel periodo, poiché si dichiarò colpevole. Mentre però godeva del rilascio su cauzione, per paura di tornare in carcere e scontare una pena più dura, fuggì dagli Stati Uniti e da allora non è mai più rientrato.

Nonostante questo, ha continuato a lavorare e ha vinto il premio Oscar nel 2003 per il film Il Pianista.