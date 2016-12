Rogue One: un video ricrea la già celebre scena di Darth Vader in 16 Bit!

Se anche voi siete rimasti impressionati dall’epilogo di, non potrete che fremere all’idea di poter rivedere la scena con protagonista un inarrestabile, questa volta ricostruita in 16 Bit nello stile di un vecchio videogioco! Potete vedere il filmato, subito dopo il salto, in calce alla notizia.

Ovviamente si tratta di uno SPOILER per chi non ha ancora visto il film, vi abbiamo avvertito!

A ricreare fedelmente la scena è stato John Stratman, artista specializzato in pixel animation, per il canale YouTube Mr Sunday Movie. La sequenza finale di Rogue One vede il Signore Oscuro dei Sith farsi strada nel corridoio gremito di Ribelli, nel tentativo di riprendere i piani della Morte Nera trafugati su Scarif e inviati via radio all’Ammiraglia dell’Allenza. Nonostante faccia strage di tutti gli oppositori, Vader arriva tardi e i piani saranno consegnati giusto in tempo alla Tantive IV, sulla quale si trova la Principessa Leia, che riesce a sganciarsi per un soffio. Il resto, come sapete, è storia!

Diretto da Gareth Edwards, il cast di Rogue One: A Star Wars Story è composto dalla protagonista Felicity Jones nei panni della scontrosa Jyn Erso, Diego Luna nel ruolo del capitano dell’Alleanza Ribelle Cassian Andor, Alan Tudyk nei panni digitali del droide imperiale riconvertito K-2SO, Donnie Yen nei panni del guardiano Whill cieco di Jedha Chirrut Imwe, Jiang Wen in quelli del suo migliore amico Baze Malbus, Riz Ahmed nel ruolo del pilota imperiale disertore Bodhi Rook e Ben Mendelsohn che interpreta il principale antagonista del film, il direttore Orson Krennic. In ruoli minori, ma non meno importanti, hanno partecipato anche Mads Mikklesen, che interpreta il padre di Jyn, Galen Erso e Forest Whitaker, che impersona Saw Gerrera, ex-mentore di Jyn e integralista Ribelle.

In Rogue One: A Star Wars Story questo gruppo di improbabili ribelli capitanato da Jyn Erso si imbarcherà nella missione apparentemente impossibile di recuperare i piani della temibile Morte Nera, l’arma di distruzione di massa definitiva dell’Impero.