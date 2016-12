Rogue One senza i titoli di apertura alla Star Wars, il title designer deluso

Tra i tanti dettagli che hanno reso unica la saga di Star Wars c’è sicuramente la geniale apertura di ogni film con i titoli a scorrimento. In Rogue One non erano presenti.

Rogue One: A Star Wars Story è il primo film della saga di Guerre Stellari a non presentare l’inizio della storia con i titoli a scorrimento; l’ideatore Dan Perri ha rivelato a Heat Vision di essere rimasto particolarmente deluso dalla scelta. “Francamente è stato un grosso errore, perché l’immagine è iconica e importante per decine di milioni, centinaia di milioni di fan”, ha affermato. I filmmakers di Rogue One hanno spiegato che questo spin-off viene dalla storia originale di Star Wars e non c’era quindi bisogno dei titoli in apertura. Dan Perri ha storto comunque il naso e ha raccontato di quanto tempo impiegò prima di far accettare a George Lucas una delle sue proposte sull’incipit del primo film nel 1977: “Ogni cosa che gli mostravo non gli piaceva […] Ho cambiato 20 o 30 diversi stili di carattere prima di deciderne uno”.

Dan Perri è una leggenda a Hollywood come title disigner, ha lavorato per oltre 30 anni nel mondo, firmato storici titoli come Taxi Driver, The Warriors e Raging Bull.