Rogue One: il regista parla di Darth Vader e delle scene mancanti

In una anteprima del podcast dedicato agli spoiler più importanti,ha pubblicato alcuni passaggi dell’intervista al regista di. L’autore, in particolare, ha parlato die di alcune scene tagliate.

Edwards ha ammesso di essere geloso dei momenti della trilogia originale in cui si poteva osservare l’uomo dentro l’armatura di Darth Vader. Per questo ha deciso di creare un momento tutto suo: “Il momento in cui Veder si toglie la maschera, alla fine de L’Impero Colpisce Ancora, è uno dei miei preferiti, volevo provare a fare qualcosa di simile nel mio film.

Lui ha comunque riportato ustioni gravissime, quindi vivere fuori dall’armatura dev’essere terribile, faticoso e doloroso. Questa sua vulnerabilità mi piace molto. Vader è davvero, davvero cattivo e questi momenti servono a dargli una certa umanità.”

Per quanto riguarda le scene tagliate e nuovamente girate, soprattutto relativamente al finale, Edwards ha detto: “Ci siamo soffermati molto sul terzo atto, su alcune scene in particolare, diciamo che ci siamo persi qualcosa. Quello che succede è che il reparto marketing si innamora di alcune scene e le usa comunque, anche se la loro inclusione nel montato finale non è ancora sicura. Diciamo che può succedere che una scena sia nei trailer e non nel film, ma sicuramente sono scene che hanno lo stesso spirito”.

Cosa ne pensate? Vi mancano le scene tagliate di Rogue One: A Star Wars Story?