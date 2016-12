Rogue One: la prima bozza dello script citava un iconico dialogo di Episodio V

è uscito nelle sale la scorsa settimana ed ha registrato un debutto mostruoso in tutto il mondo. Il film è stato amato dai fan del franchise dicosì come dagli amanti del cinema in generale, ed ora non passa giorno in cui non venga evidenziata una nuova citazione riservata ai fan più esperti.

Secondo Gary Whitta, uno degli sceneggiatori di Rogue One, la prima bozza del film conteneva anche un cenno ad uno dei dialoghi più iconici di Star Wars. Tramite un post sul suo profilo Twitter, Gary Whitta ha annunciato che lo script originale di Rogue One conteneva una scena con dei pastori di nerf. E se sapete di cosa stiamo parlando, siete ufficialmente dei nerd di Star Wars.

Per tutti quelli che invece non hanno idea di cosa sia un nerf, Leia chiama Han con questo nome esatto nei dialoghi originali dell’Impero Colpisce Ancora (il nostro doppiaggio lo sostituisce con un più generico cafone), e questa frase era pronunciata come fosse un insulto incredibilmente offensivo. Anche se i fan ai tempi non erano sicuri di cosa fosse un nerf, le reazioni dei personaggi presenti rese evidente che far pascolare i nerf non era esattamente una professione molto ambita.

Nel numero 17 dei nuovi fumetti Marvel di Star Wars, gli autori sono riusciti a includere nella loro storia, e per la prima volta nel nuovo canone, alcuni nerf. Nel fumetto, Han e Luke sono coinvolti loro malgrado nel commercio di alcuni nerf, e viene rivelato che le creature assomigliano molto a dei buoi con quattro corna.

I pastori di nerf alla fine non sono riusciti ad entrare nella versione finale della sceneggiatura, ma è bello sapere che il team di scrittura stava facendo tutto il possibile per ricollegarsi ai film classici con queste piccole chicche per gli appassionati.

Diretto da Gareth Edwards e con protagonista Felicity Jones, Rogue One: A Star Wars Story è ambientato poco prima di Star Wars: Episodio IV Una Nuova Speranza, e narra di un manipolo di ribelli che tenteranno di rubare i piani della temibile Morte Nera.

Rogue One: A Star Wars Story si trova ora in tutte le migliori sale cinematografiche italiane.