Rogue One: un personaggio doveva essere originariamente un Jedi

si è dimostrato uno spin-off pieno di sorprese e risvolti imprevisti, ma ora è stato rivelato che una versione iniziale della sceneggiatura indicava che un personaggio secondario era in realtà un ex cavaliere Jedi... se vi chiedete chi, la risposta subito dopo il salto, e attenzione agli

Alcuni fan di Star Wars sono rimasti delusi nel vedere che in Rogue One non compaiono Jedi, ma molti altri sono contenti che Gareth Edwards ci ha consegnato un film di guerra che mette da parte la mitologia mistica della saga di Star Wars per concentrarsi invece sugli aspetti crudi della battaglia tra Impero e Allenza Ribelle. Tuttavia, nel libro uscito per l’occasione The Art of Rogue One: A Star Wars Story, lo scrittore Chris Weitz rivela che una prima bozza dello script aveva un Cavaliere Jedi tra i protagonisti.

"Per molto tempo nella storia, era possibile trovare Jedi in giro nella galassia, anche se solo sullo sfondo," ha rivelato. "La madre di Jyn era una di questi Jedi." Ciò avrebbe effettivamente contribuito a spiegare ulteriormente perché Galen aveva deciso di abbandonare l'Impero, e un possibile suggerimento in tal senso lo possiamo trovare quando Lyra dona alla giovane Jyn un cristallo Kyber, poi probabilmente reinterpretato come un dono dal marito, piuttosto che un indizio sul retaggio Jedi della madre.

Quindi, perché alla fine si è deciso di rendere Lyra una donna comune? "Abbiamo pensato che sarebbe stato più interessante avere una storia senza poteri della Forza, senza spade laser… abbiamo potuto esplorare un periodo in cui la fede veniva a mancare, in una galassia senza speranza e preda della disperazione perché i Jedi se ne sono andati... e con loro, per molti, anche la memoria della Forza. Questo significava che la nostra storia era incentrata sulla gente normale che tenta di rialzarsi con le proprie forze."

Voi che ne pensate, la storia di Rogue One avrebbe potuto giovare di una maggiore azione con le spade laser o la sola brutalità di Darth Vader si è rivelata una scelta azzeccata?