Rogue One: online i nuovi grandi risultati ai box office e un video di K-2SO

ha debuttato con un impressionante incasso di 290 milioni al box office globale durante il weekend e, proprio in questi primi giorni della settimana, ha registrato un altro impressionante introito multimilionario su scala internazionale. Dopo il salto trovate le ultime cifre con un video dietro le quinte su

I nuovi guadagni si aggirano intorno ai 17,7 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e a 15,8 milioni a livello internazionale per un guadagno, solo nella giornata di lunedì, che arriva a 33,5 milioni di dollari. Ciò significa che il film ha ormai guadagnato 172,7 milioni in Nord America e $ 150,8 milioni all'estero, per un totale di 323,5 milioni in tutto il mondo. Bisogna contare anche il fatto che film non ha ancora debuttato in alcuni paesi: uscirà in Corea il 28 dicembre e in Cina il 6 gennaio. Qui sotto potete trovare l'elenco dei territori internazionali top-performing con le cifre raccolte finora:

UK $ 24,7 milioni

Germania $ 13.6 milioni

Australia $ 12.2 milioni

Francia $ 11.6 milioni

Giappone $ 8.9 milioni

Russia $ 6.0 milioni

Brasile $ 6.0 milioni

Messico $ 5.6 milioni

Spagna $ 5.0 milioni

Svezia $ 3.8 milioni

Italia $ 3.6 milioni

Polonia $ 2.9 milioni

Indonesia $ 2.7 milioni

Filippine $ 2.4 milioni

Altro $ 41.8 milioni