Rogue One: negli artwork novità sorprendenti su Darth Vader (spoiler)

Uno dei momenti più emozionanti di, arriva quando andiamo in visita al castello su Mustafar, il pianeta doveriuscì a sconfiggere il futurodurante gli eventi de La vendetta dei Sith. Il film non lo identifica chiaramente ma Pablo Hidalgo di LucasFilm ha confermato questa teoria.

La sua inclusione nel finale di Star Wars Rebels non è stata quindi casuale. Tuttavia, la Star Wars: Rogue One: The Visual Ultimate Guide di Hidalgo fa ancora più luce sul Dark Monolith. In questa interessante versione, l'Imperatore ha costretto Darth Vader a vivere sul pianeta in cui ha vissuto il suo più grande fallimento.

"La dimora personale di Vader è una torre posta in questo territorio inospitale. La struttura, dove l'attendente di Vader, Vanee, gli fa visita mentre il sith sta meditando in una camera di ringiovanimento, è costruita sopra una grotta naturale e profonda nel bel mezzo della lava."

Un luogo che probabilmente al nipote Kylo Ren farebbe molto piacere visitare. Uno spunto per Episodio VIII in arrivo nel 2017?