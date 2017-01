Rogue One: il montatore del film parla delle scene tagliate

, il montatore di, ha parlato recentemente di alcune scelte del film e delle scene tagliate, includendo anche un discorso sugli altri spin-off.

In un'intervista con il magazine The Indipendent, John Gilroy ha infatti raccontato che "molto del film è cambiato" in fase di editing e montaggio, e che spesso nel lavorare al montaggio di un altro dei film dell'anno (ovvero Suicide Squad) guardava i daily di Episodio IV per capire come le reazioni dei fan al trailer avessero condizionato il montaggio finale del film.

Gilroy ha raccontato di essere un grande fan di Star Wars, e che nel montaggio voleva creare un tipo di film che accontentasse sia i fan di vecchia data che le persone che hanno amato Star Wars fin dal primo momento di Episodio IV. Ha inoltre raccontato di come lui fosse arrivato nel team più tardi rispetto ai primi due editors, e che quindi nel momento in cui è arrivato erano già pronti a creare la loro versione del film, che ha lasciato da parte parecchie scene che avrebbero cambiato il tono dell'opera generale. Ha anche dichiarato che non pensa molto alle scene che hanno scartato, perché fanno parte di un film che ormai non hanno realizzato.

Probabilmente John Gilroy parteciperà anche al montaggio di Episodio VIII, ma non ha ancora rivelato alcun dettaglio rispetto al prossimo film o a ciò che succederà con i personaggi in CGI che tanto hanno fatto discutere in Rogue One, come Tarkin o la principessa Leia.