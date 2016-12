Rogue One: LucasFilm svela i dubbi sulla ricostruzione di Tarkin

Tra gli aspetti più discussi dic'è sicuramente la ricostruzione in CGI del, malvagio personaggio interpretato nella saga dall'attore, scomparso nel 1994 e riportato sul grande schermo grazie alle tecniche digitali che hanno supportato la produzione del film.

La questione tornerà probabilmente d'attualità in seguito alla scomparsa di Carrie Fisher. Nonostante l'attrice avesse già completato il suo lavoro in Episodio VIII, che vedremo nelle sale tra un anno, il problema del personaggio del Generale Organa si riproporrà per i film successivi.

Per quanto riguarda Tarkin si è così espresso il supervisore agli effetti speciali John Knoll:"Parlammo dell'opportunità di far partecipare l'ologramma di Tarkin alle conversazioni, oppure di affidare i suoi dialoghi ad altri personaggi."

Alla fine si scelse l'opzione più complessa, con l'attore Guy Henry che ha interpretato il governatore sul set al quale poi, in fase di post-produzione, è stato sovrapposto il viso di Cushing.

Il risultato, seppur nei limiti della CGI, è decisamente ottimo e la soluzione potrebbe essere adottata anche in futuro.

Rogue One: A Star Wars Story, diretto da Gareth Edwards, è nelle sale in questi giorni. Nel cast Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen, Donnie Yen, Jiang Wen e Forest Whitaker.