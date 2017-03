Rogue One: l'epica scena finale con Darth Vader non era nei piani iniziali!

Una dei punti di forza più significativi del riuscitoè stata senza dubbio l'introduzione di, che nel terzo e ultimo atto del film diha regalato ai fan una delle scene più epiche e potenti dell'intera saga, almeno tra quelle che lo vedono protagonista.

Parlando però con Fandango, Edwards ha rivelato che la cosiddetta "Walk of Death" stava per essere rimossa dal final cut del film, o meglio, ci sarebbe stata ma in modo talmente differente da come l'abbiamo vista che avrebbe cambiato nel profondo l'essenza della sequenza.



Queste le parole del regista: «In origine, Vader arrivava e obliterava le navi Calamari, mentre il corridore riusciva a scappare appena in tempo». In corso di post-produzione, però, le cose sono andate diversamente: «Jabez Olssen [montatore] mi ha detto "credo ci sia bisogno di avere Darth Vader su quella nave". Ho pensato subito fosse una brillante idea e che avrei amato anche io vederlo in azione, anche se non ce lo avrebbero mai lasciato fare. Era un numero davvero grande e avevano una cosa come 3 o 4 mesi prima della release. Allora è arrivata Kathy [Kennedy] e Jabez ha subito pensato "fanc*ulo", ma l'idea le è invece piaciuta. Improvvisamente, ci siamo ritrovati nel giro di due o tre settimane ai Pinewood Studios per girare quella scena».



E ormai lo sappiamo tutti: senza quell'ultima, elegantissima sequenza action, Rogue One: A Star Wars Story avrebbe perso un plus-valore non indifferente.