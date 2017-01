Rogue One, John Gilroy conferma: la scena con Darth Vader è un'aggiunta

Non sempre le riprese aggiuntive - tanto chiacchierate durante le fasi di realizzazione di un film - sono una pessima cosa. A volte lo sono, è vero, ma altre volte, come nel caso diproprio no.

Il montatore del film, John Gilroy, ha ultimamente fatto sapere di come le riprese aggiuntive siano state realizzate per migliorare la pellicola anziché stravolgerla. Una cosa confermata anche dalle sue ultime dichiarazioni, in cui svela che la scena 'epica' finale con protagonista Darth Vader è una delle aggiunte.

"Quella è stata aggiunta - è stata una fantastica aggiunta -, intendo la scena con Vader" svela nell'intervista "con lui che sale sulla nave e si fa strada tra i soldati Ribelli. E' una scena che è stata creata un po' tardi nello sviluppo".

Gilroy afferma che, inizialmente, il piano era sempre quello di avere Darth Vader inseguire i piani della Morte Nera, per ricongiungere gli eventi con quelli di Una Nuova Speranza, ma in maniera più 'soft'. La scena definita 'epica' da numerosi fan e spettatori, è stata soltanto aggiunta successivamente: "Penso che fosse una scena che i fan volevano assolutamente vedere". Ed ha ragione.