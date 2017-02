Rogue One: la Industrial Light & Magic rilascia un video dietro le quinte

Candidato agli Oscar 2017 per i migliori effetti speciali e per il miglior sonoro,, primo spin-off cinematografico dedicato all’universo di, si appresta a battagliare per l’agognata statuetta con film del calibro di

Per quel che riguarda in particolare la categoria dedicata ai migliori effetti speciali, oggi la Industrial Light & Magic ha rilasciato tramite Facebook un video dietro le quinte che mostra il complesso lavoro dietro la creazione di Jedha, distrutta dalla Morte Nera, e delle spiagge di Scarif, dove si svolge l’atto conclusivo del film.

Per la verità la Industrial Light & Magic gioca per la maggior parte in casa, perché su cinque candidature, ben tre coinvolgono diversi reparti dello studio: Rogue One: A Star Wars Story, con Neil Corbould, Hal Hickel, Mohen Leo e John Knoll, Doctor Strange, con Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli e Paul Corbould, e Deepwater - Inferno sull'oceano, con Craig Hammack, Jason Snell, Jason Billington e Burt Dalton.

Fondata nel 1975 da George Lucas, la Industrial Light & Magic è divenuta l’azienda leader nel mondo per gli effetti visivi, al servizio delle industrie di produzione cinematografica e commerciale. La ILM ha creato effetti visivi per oltre 250 film, e ha già ricevuto 15 premi Oscar per i migliori effetti speciali.

Qui sotto trovate il video che testimonia l’immenso lavoro degli artisti digitali dietro Rogue One: